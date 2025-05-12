Україна

Фахівець залишає житомирський клуб.

Полісся повідомляє про припинення співпраці з головним тренером першої команди Імадом Ашуром та його штабом. Це рішення стало наслідком внутрішнього аналізу діяльності клубу, що був проведений керівництвом.

Замість Ашура до завершення сезону обов'язки головного тренера виконуватиме Олександр Максимов, який до цього працював з юнацькою командою U-19.

Полісся висловлює подяку Імаду Ашуру та його команді за їхній внесок у розвиток клубу та бажає успіхів у подальшій кар'єрі.

Ашур очолював Полісся з травня 2024 року. Наразі команда йде п'ятою в чемпіонаті України.