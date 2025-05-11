Україна

Голкіпер Динамо поділився думками про матч, труднощі гри та настрій команди на фініш сезону.

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет прокоментував нічию 0:0 у важкому виїзному поєдинку проти житомирського Полісся. В ефірі УПЛ ТБ воротар зазначив, що команда зосереджена виключно на боротьбі до кінця та не розраховує на турнірну арифметику.

"Ми налаштовуємося на кожну гру однаково — виходимо битися та віддаємо всі сили. Хочемо перемагати, але цього разу трохи не пощастило", — сказав Нещерет.

За його словами, Полісся грамотно діяло як у захисті, так і в атаці, особливо у першому таймі, коли динамівцям довелося витримати високий пресинг. Попри кілька моментів суперника, воротар не вважає свої дії надзвичайними: "Просто намагаюся якісно виконувати свою роботу і допомагати команді зберігати нулі у графі пропущених м’ячів.

Команда зосереджена на максимальному результаті — ніяких підрахунків, тільки боротьба до фінального свистка сезону", — сказав Нещерет.

Раніше своїми емоціями після гри поділився наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський.