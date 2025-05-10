Україна

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:0).

"Враховуючи події, які відбувалися протягом гри, я думаю, можна було би замахнутися на трошки більше. Створювали моменти. Прикро, що десь не вистачало фінального дотику або в передачі, або вже удару. У нас така тенденція останнім часом, на мою суб’єктивну думку, майже у всіх матчах.

Але по грі хлопці великі молодці. У всіх фазах, там, де щось не вдавалося чи ставалися якісь нормальні для футболу помилки, компенсували, страхували, билися за кожен м’яч, агресивні в переходах, і це було дуже важливо.

Звісно, в другому таймі трошки були епізоди, де віддали ініціативу ігрову, але добре, що в кожному моменті робили все від себе залежне для того, щоб протидіяти супернику. Дуже вдячний хлопцям. Це дуже хороша гра, на мою думку. Знову ж таки, емоції такі, що могли би зачепитися і за перемогу. Але як є", — сказав Ашур в ефірі УПЛ ТБ.

Раніше своїми емоціями після гри поділився наставник "біло-синіх" Олександр Шовковський.