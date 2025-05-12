Україна

Football.ua разом із GGBET представляють прогноз на фінал Кубка України

У фіналі Кубка України-2024/25 київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Матч відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному міському стадіоні Полісся в Житомирі, а початок гри заплановано на 18:30.

За версією GGBET, ймовірними переможцями фіналу є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.08. Імовірність нічийного результату в основний час представлена ​​коефіцієнтом 3.48. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Перемога Шахтаря в Кубку — 1.59, Динамо — 2.17.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "обидві команди заб'ють — так" з коефіцієнтом 1.85.

Коефіцієнтом 3.99 оцінена ймовірність видалення в цьому протистоянні.

Також пропонуємо розглянути сценарій, що в матчі буде пенальті. Ймовірність букмекери оцінюють в 2.86.

Слідкуйте за поєдинком Динамо - Шахтар на Football.ua.

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