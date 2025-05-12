Україна

Визначено бригаду арбітрів на фінал Кубка України.

Комітет арбітрів УАФ призначив суддівську бригаду на фінальний поєдинок Кубка України сезону-2024/2025, в якому зустрінуться київське Динамо та донецький Шахтар. Матч відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному міському стадіоні Полісся в Житомирі, а початок гри заплановано на 18:30.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін з Київської області. Йому допомагатимуть асистенти Олександр Беркут зі Сум і Дмитро Запороженко з Запоріжжя. Четвертим арбітром стане Дмитро Панчишин з Харкова, а резервним асистентом — Віктор Думенко, також з Харкова.

Спостерігачем арбітражу буде Ігор Хіблін з Хмельницького. У варіанті з системою ВАР, суддею ВАА призначено Дмитра Шурмана з Київської області, асистентом ВАА стане Олександр Деревінський з Хмельницького, а спостерігачем ВАА буде Анатолій Абдула з Харкова.

Асистент ВАА — Деревінський О.О. (Хмельницький)

Спостерігач ВАА — Абдула А.Б. (Харків)

Раніше повідомлялось, що УАФ і клуби УПЛ "досягли принципової згоди" щодо створення єдиного телепулу для Кубка України.