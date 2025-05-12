Україна

Football.ua разом із GGBET розповідають, де дивитися головний матч Кубка.

В цьогорічному фіналі Кубка України київське Динамо зустрінеться з донецьким Шахтарем.

Матч відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному міському стадіоні Полісся в Житомирі, а початок гри заплановано на 18:30.

Де дивитись українське Класичне?

Переглянути трансляцію вирішального матчу Кубка України між Шахтарем і Динамо можна буде безплатно на YouTube-каналі УПЛ ТБ та у всій мережі мовлення, а також на телеканалі "MEGOGO Спорт", що доступний на Т2.

За версією GGBET, ймовірними переможцями фіналу є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.08. Імовірність нічийного результату в основний час представлена ​​коефіцієнтом 3.48. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Чинним володарем Кубка України є Шахтар. У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську Ворсклу з рахунком 2:1.

Слідкуйте за поєдинком Динамо - Шахтар на Football.ua.

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