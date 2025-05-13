Істотне підкріплення команди Марино Пушича.
Дмитро Різник, ФК Шахтар
13 травня 2025, 08:55
Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков відновилися після травм. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Усі троє вже повернулися до тренувань у загальній групі команди Маріно Пушича та будуть готові допомогти "гірникам" у найближчій грі.
Нагадаємо, Різник отримав травму на початку квітня. Матвієнко перебував у лазареті з кінця квітня, як і Судаков, який отримав пошкодження тижнем раніше.
Нагадаємо, у найближчому матчі Шахтар зустрінеться з київським Динамо у рамках фіналу Кубку України, який відбудеться завтра, 14 травня, о 18:30.