Україна

Істотне підкріплення команди Марино Пушича.

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник, захисник Микола Матвієнко та півзахисник Георгій Судаков відновилися після травм. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Усі троє вже повернулися до тренувань у загальній групі команди Маріно Пушича та будуть готові допомогти "гірникам" у найближчій грі.

Нагадаємо, Різник отримав травму на початку квітня. Матвієнко перебував у лазареті з кінця квітня, як і Судаков, який отримав пошкодження тижнем раніше.

Нагадаємо, у найближчому матчі Шахтар зустрінеться з київським Динамо у рамках фіналу Кубку України, який відбудеться завтра, 14 травня, о 18:30.