Україна

Легенда Динамо зізнався, що розчарувався через рішення Реброва, але не втрачає мотивації.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував своє несподіване невключення до складу збірної України на весняні матчі. За словами 35-річного футболіста, новина стала для нього болючою, але водночас — зрозумілою з футбольної точки зору.

"Якщо чесно, було неприємно. Але це футбол. Якщо не викликають — значить, наразі є гравці, які сильніші та можуть дати більше результату. Я це приймаю", — зазначив Ярмоленко.

Після того, як тебе протягом 15 років постійно викликають в збірну, якщо ти не маєш травм, й вперше таке відбувається, думаю, будь-яка людина трохи засмутиться.

Однак що зробиш? Це футбол та життя. Добре, значить треба працювати й наступного разу, можливо, викличуть", — сказав Андрій в інтерв'ю Денису Бойку.

У поточному сезоні Ярмоленко провів 30 матчів за Динамо, забивши 12 голів і віддавши одну результативну передачу. Його контракт з киянами спливає влітку 2025 року.