Легенда Динамо зізнався, що розчарувався через рішення Реброва, але не втрачає мотивації.
Андрій Ярмоленко, фото ФК Динамо Київ
13 травня 2025, 17:39
Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував своє несподіване невключення до складу збірної України на весняні матчі. За словами 35-річного футболіста, новина стала для нього болючою, але водночас — зрозумілою з футбольної точки зору.
"Якщо чесно, було неприємно. Але це футбол. Якщо не викликають — значить, наразі є гравці, які сильніші та можуть дати більше результату. Я це приймаю", — зазначив Ярмоленко.
Після того, як тебе протягом 15 років постійно викликають в збірну, якщо ти не маєш травм, й вперше таке відбувається, думаю, будь-яка людина трохи засмутиться.
Однак що зробиш? Це футбол та життя. Добре, значить треба працювати й наступного разу, можливо, викличуть", — сказав Андрій в інтерв'ю Денису Бойку.
У поточному сезоні Ярмоленко провів 30 матчів за Динамо, забивши 12 голів і віддавши одну результативну передачу. Його контракт з киянами спливає влітку 2025 року.