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Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Лівим Берегом.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти Лівого Берега.

"Після перемог завжди позитивний настрій. Водночас ми розуміємо, що в нашій грі всеодно є недоліки і нам слід ще багато працювати, щоб виправляти помилки та продовжувати рухатись вперед. Успіхи в попередніх матчах не повинні розслабляти наших футболістів, тому треба відповідально готуватись до наступного поєдинку.

Лівий Берег зараз бореться за збереження прописки в УПЛ, тож для них кожна гра як фінал. Це суперник, який буде максимально налаштований, гратиме вдома, тому ми очікуємо на складний матч.

Рух вирішив свої турнірні завдання. В середині сезону ми перебудовувались, і якщо проаналізувати всю дистанцію цієї кампанії, то команда суттєво змінилась. Через це нам не вистачало стабільності, а саме стабільність є важливою для досягання високих цілей і вирішення серйозних задач. Проте загалом ми задоволені результатами команди і найголовніше, що в цьому сезоні дебютували в УПЛ багато наших вихованців. Звісно, були й провальні ігри, втім у цілому команда прогресує – останні матчі показали, що Рух може бути дуже конкурентним.

Ми не даємо штучну ігрову практику вихованцям Академії. Час на полі отримують ті гравці, які дійсно на це заслуговують. Тренерський штаб слідкує за футболістами з команди U-19, Руху-2, чемпіонату ДЮФЛ. Тож свій шанс отримували і, можливо, ще отримають кращі вихованці Академії Руху", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Лівий Берег – Рух відбудеться у неділю, 18 травня, о 15:30 за Києвом.