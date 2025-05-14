Україна

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Сьогодні, 14 травня, відбудеться фінальний матч розіграшу Кубка України у сезоні-2024/25.

У фіналі турніру, який проходитиме на Центральному стадіоні у Житомирі, зіграють донецький Шахтар та київське Динамо. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за Києвом.

Шахтар — Динамо. Напередодні

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін, а його помічниками призначено Олександра Беркута та Дмитра Запороженка. За систему ВАР відповідатиме Денис Шурман.

Онлайн-трансляція матчу Шахтар — Динамо:

Після 28 турів до УПЛ Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Шахтар іде третім, відстаючи від "біло-синіх" на десять очок.