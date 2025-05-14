Україна

Football.ua разом із GGBET представляють стартові склади команд для фінального поєдинку Кубку України, у якому зіграють донецький Шахтар та Динамо Київ.

Донецький Шахтар та Динамо Київ на житомирському Центральному розіграють Кубок України.

Маріно Пушич, після нічиєї проти луганської Зорі (0:0), використав із перших хвилин Різника в рамці воріт, тоді як Матвієенко гратиме в центрі оборони, а Судаков повернувся до центру поля.

За версією GGBET, ймовірними переможцями фіналу є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.12, тоді як потенційний успіх Динамо оцінюється показником 3.08. Імовірність нічийного результату в основний час представлена ​​коефіцієнтом 3.48. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

Олександр Шовковський, на тлі нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавець.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — А. Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Криськів, Швед, Азарові, Грам, Еліас, Цуканов, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Бражко, Волошин, Рубчинський, Караваєв, Дячук, Герреро, Біловар, Брагару, Піхальонок, Пономаренко.



Гра Шахтар — Динамо Київ почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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