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Плеймейкер "гірників" висловився про перемогу у фіналі Кубка України, а також відреагував на трансферні чутки.

Фінал Кубка України в Житомирі подарував українським уболівальникам напружене Класичне протистояння — донецький Шахтар та київське Динамо завершили основний і додатковий час унічию 1:1, а в серії пенальті влучнішими виявились підопічні Маріно Пушича — 6:5.

Атакуючий півзахисник "гірників" Георгій Судаков поділився враженнями від цього протистояння, а також відповів на питання щодо чуток навколо його можливого переходу до Наполі.

"Я не знаю, по емоціям, напевно, для мене цей трофей важливіший і емоційніший, ніж до цього ми вигравали чемпіонство два рази поспіль і в тому році Кубок, тому що ми пройшли через дуже складний рік. Результати в чемпіонаті, скажімо так, провальні, ми на 3-му місці, і якраз ця перемога для нас була дуже принциповою, тим паче проти Динамо у фіналі. Я тільки можу пишатися сьогодні нашою командою, нашими хлопцями, які віддали все на полі. Я вважаю, що сьогодні перемога була на 100% заслуженою.

Якщо чесно, провів тільки два тренування в загальній групі. Не можу сказати, що я відновився на 100%, тому що ще трохи відчуваю біль. Але якраз готувався до цього матчу і робив все для того, щоб сьогодні зіграти з перших хвилин. Можу також подякувати нашим лікарям, реабілітологам, які пройшли разом зі мною цей шлях протягом 3 тижнів.

Чи це останній здобутий трофей в Україні для Георгія Судакова? Я думаю, що ми в найближчому майбутньому про це дізнаємося.

Потім буде Серія А? Все можливо", — сказав Георгій Судаков в ефірі УПЛ ТБ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — Динамо Київ ви можете на Football.ua.