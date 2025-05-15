Україна

Поляк не хоче грати в Україні.

Півзахисника варшавської Легії Максі Оєделе не буде в донецькому Шахтарі. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "гірники" дійсно робили пропозицію польському клубу щодо 20-річного гравця, але сам футболіст не захотів грати в Україні через велику зацікавленість з боку багатьох європейських клубів.

У контракті Оєделе прописана "клаусула" в розмірі шести мільйонів євро, 40% з яких відправиться до Манчестер Юнайтед в разі продажу півзахисника.

Чинна трудова угода натуралізованого поляка з "військовими" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у півтора мільйони євро.

Цього сезону Максі Оєделе відіграв за Легію 21 матч та зробив 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться півзахисником Легії Оєделе.