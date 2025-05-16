Україна

Причину звільнення фахівця досі не озвучено.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті випустило заяву, в якій розповіло про звільнення головного тренера Імада Ашура, проте так і не розкрило причин його відставки.

"Полісся повідомляє, клуб і тренерський штаб Імада Ашура досягли згоди по всіх питаннях щодо розірвання контракту, що дозволило сторонам розійтися з повагою та вдячністю до спільно пройденого шляху.

Тренер очолив команду у відповідальний та непростий період — його виклик розпочався одразу з матчів у єврокубках. Команда перебувала у процесі перебудови, до складу долучилися багато новачків, тож паралельно з вирішенням турнірних завдань тренер формував новий колектив. Це була велика відповідальність, яку тренерський штаб прийняв із гідністю.

Дякуємо Імаду Ашуру за його професіоналізм, амбіції та відданість спільній справі. Бажаємо нових звершень, перемог та реалізації всіх задумів у подальшій тренерській карʼєрі", — йдеться у заяві клубу.

Після 28 турів Полісся набрало 44 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Карпат на два бали. Свій наступний матч Полісся проведе проти Зорі. Гра пройде в суботу, 17 травня, о 13.00.