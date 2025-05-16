Україна

Він допомагав збирати гроші для військових окупаційних підрозділів РФ.

Генпрокуратура України оголосила про підозру колишньому капітану збірної України з футболу у сприянні державі-агресору. Хоча в офіційному повідомленні ім’я підозрюваного не вказується, деталі справи свідчать, що йдеться про Анатолія Тимощука — колишнього гравця донецького Шахтаря, німецької Баварії та петербурзького Зеніта.

Слідство встановило, що у вересні 2024 року Тимощук взяв участь у благодійному матчі, метою якого був збір коштів для підтримки російських військових підрозділів, що беруть участь у війні проти України. Після гри футболка з автографом екскапітана збірної була продана на аукціоні за 700 тисяч рублів (приблизно 360 тисяч гривень). Виручені кошти були передані на потреби 106-го розвідувального батальйону ЗС РФ, який згодом змінив назву на Светлояр.

Правоохоронці кваліфікували дії Тимощука за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років.

Нагадаємо, Анатолій Тимощук, уродженець Луцька та вихованець місцевої Волині, з 2017 року працює у тренерському штабі російського Зеніта. Після початку повномасштабної війни у 2022 році він жодного разу публічно не засудив агресію РФ. Це спричинило хвилю критики в Україні та низку санкцій: весною 2022 року його було позбавлено всіх спортивних звань, рекордів і права займатися футбольною діяльністю на території України.

В грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження персональних санкцій проти Тимощука. Сьогодні ж колишній капітан національної команди офіційно став фігурантом кримінального провадження.

Згодом Тимощука та Каладзе позбавили звань майстрів спорту.