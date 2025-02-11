Україна

Андрій Шевченко вкотре розкритикував поведінку колишнього партнера національної команди.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував ситуацію із колишнім гравцем збірної України анатолієм тимощуком, який виграв суд у Лозані проти Української асоціації футболу.

"Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Те, що він виграв в CAS апеляцію – це не ми приймали рішення, тому…

Я можу сказати, що для нас всіх він не існує в українському футболі, і для мене це однозначно. Тому я не думаю, що його тему взагалі треба піднімати", — сказав Шевченко на прес-конференції УАФ.

Нагадаємо, тимощук через суд виграв справу проти УАФ, яка раніше наклала на нього санкції, оскільки він продовжує працювати у країні-404.