Україна

Київське Динамо претендує на 17-й чемпіонський титул.

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Чорноморця в Одесі.

Столичний клуб проведе гостьовий поєдинок у рамках 29-го туру УПЛ-2024/25. Підопічним Олександра Шовковського для здобуття 17-ї перемоги в чемпіонаті України потрібен усього один заліковий бал.

"Де було б краще здобути чемпіонство? Звичайно, вдома, але якби цей матч був наступним. А так не хотілося б дотягувати до останнього туру. Постараємося досягти позитивного результату прямо в Одесі. Особливо святкувати не будемо. Після програного фіналу Кубка України ми, звичайно, були засмучені, але поговорили у роздягальні та вирішили, що потрібно перемикатися на чемпіонат, де у нас важливі ігри. На жаль, такі моменти бувають, прикро, але нічого, ми вже думаємо про Чорноморець", — цитує 19-річного українця офіційний сайт "біло-синіх".

На рахунку Михавка один гол і два асисти в 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Протистояння Чорноморець — Динамо Київ відбудеться завтра, 18 травня, розпочавшись о 15:30.