Україна

Кияни взяли друге золото поспіль, випередивши "гірників".

Київське Динамо достроково стало чемпіоном чемпіонату України U-19 у сезоні-2024/25.

У передостанньому турі київська команда розгромила одеський Чорноморець із рахунком 6:1.

Завдяки цьому команда Ігоря Костюка набрала 80 очок та за тур до фінішу сезону випереджає донецький Шахтар на чотири бали.

Додамо, що на шляху до другого чемпіонського титулу поспіль Динамо встановило два нові рекорди першості.

По-перше, кияни стали першою командою, яка змогла подолати позначку в 100 голів за сезон — 104 забиті м'ячі після 29 турів. По-друге, Динамо перевершило рекорд львівського Руху з різниці забитих та пропущених м'ячів. Наразі у "біло-синіх" цей показник на позначці +93, а у львів'ян був +74.