Україна

Наставник луганської команди поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (0:1).

"Розпочну з подяки команді за відношення. Показали добру гру. Можна сказати, що один момент вирішив підсумок матчу. Суперник використав свій момент. Ми теж мали свій шанс, але забити не змогли.

Полісся — гарна команда з гарними виконавцями, але, на мою думку, мʼяч, в більшій частині поєдинку контролювали саме ми.

Треба підсилити багато ланок, зробити так, щоб була конкуренція. Тоді буде й результат краще, й можливість у мене робити більше замін. Зараз в нас важка кадрова ситуація. Треба підсилюватись.

Гримнути дверима в матчі проти Карпат? Звісно бажання є. Рахунки інших матчів склалися так, що для суперника це буде надважливий поєдинок. До того ж, атмосфера на стадіоні Україна також чудова. Будемо налаштовуватись на те, щоб закінчити сезон на гарній ноті", — наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Полісся.