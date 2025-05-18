Україна

Форвард Полісся прокоментував перемогу над Зорею.

Житомирське Полісся напередодні в гостьовому матчі двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги обіграло луганську Зорю.

Зоря — Полісся 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "вовків" Факундо Батіста прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже добре зіграли, а під час гола була розіграна просто чудова комбінація. Насправді це дуже важливо, що я забив гол, а команді вдалось здобути перемогу.

Із зміною тренера насправді багато змін не відбулось. Ми професіонали, захищаємо емблему свого клубу. Клуб для нас на першому місці.

Ми маємо зробити все, щоб кваліфікуватись до єврокубків. Я люблю ці виклики. Команда показала себе у цей момент.

Ми дуже щасливі, що паралельні матчі конкурентів закінчились із рахунками, які нас улаштовують. Тепер маємо максимально сфокусуватись на нашій останній грі. Вона буде дуже важливою для класифікації у єврокубки", — заявив уругвайський виконавець.

У заключному турі житомирське Полісся прийматиме криворізький Кривбас.