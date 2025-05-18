Україна

Кияни виявились сильнішими за львів'ян.

У передостанньому турі УПЛ Лівий Берег зустрічався із Рухом.

Завдяки голу Шастала на 15-й хвилині Лівий Берег взяв три очки в матчі та майже уникнув прямого вильоту із УПЛ.

В останньому турі Лівий Берег зіграє з Оболонню. Рух, який йде на сьомому місці, прийматиме Шахтар.

Лівий Берег — Рух 1:0

Гол: Шастал, 15

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сільва Сантос (Шаповал, 46) — Банада, Косовський (Семенов, 89) — Енріке (Синиця, 70) — Когут (Когут, 81), Сухоручко (Кобзар, 70), Шастал

Рух: Клименко — Кітела, Слюбик, Холод (Горін, 46), Роман (Рябов, 46) — Підгурський (Лях, 46) — Руніч (Денисов, 86), Дідик, Пастух, Карабін — Фаал

Попередження: Якимів, Сама