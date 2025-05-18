Кияни виявились сильнішими за львів'ян.
ЛБ - Рух, фото ЛБ
18 травня 2025, 17:33
У передостанньому турі УПЛ Лівий Берег зустрічався із Рухом.
Завдяки голу Шастала на 15-й хвилині Лівий Берег взяв три очки в матчі та майже уникнув прямого вильоту із УПЛ.
В останньому турі Лівий Берег зіграє з Оболонню. Рух, який йде на сьомому місці, прийматиме Шахтар.
Лівий Берег — Рух 1:0
Гол: Шастал, 15
Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Сільва Сантос (Шаповал, 46) — Банада, Косовський (Семенов, 89) — Енріке (Синиця, 70) — Когут (Когут, 81), Сухоручко (Кобзар, 70), Шастал
Рух: Клименко — Кітела, Слюбик, Холод (Горін, 46), Роман (Рябов, 46) — Підгурський (Лях, 46) — Руніч (Денисов, 86), Дідик, Пастух, Карабін — Фаал
Попередження: Якимів, Сама