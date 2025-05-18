Україна

Коментар лідера Динамо після перемоги в чемпіонаті.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко прокоментував виїзний матч чемпіонату України проти одеського Чорноморця, у якому було зафіксовано нічию 1:1, та поділився емоціями від чемпіонства.

"Вітаю усіх уболівальників Динамо, які підтримували нас протягом усього сезону, з чемпіонством. Хочу просто подякувати за те, що вони з нами. Емоції, звісно, позитивні, адже ми пройшли цей відрізок стабільніше за решту команд, тому наше чемпіонство, вважаю, заслужене.

Не сказав би, що це несподіванка. Шахтар завжди тримає високу планку. Але неможливо кожного року посідати перші місця, можливо, у команди був спад. Олександрія теж дуже хороша команда, у них сильні гравці, але ми кращі.

У першій частині сезону ми отримували заслужену критику за виступ у єврокубках, адже ми не виправдали тих сподівань, які на нас покладали. Можна робити поправку на логістику, багато переїздів, але це другорядне. Все одно мали здобувати кращі результати у єврокубках. Зробимо висновки та постараємося надалі демонструвати більш зрілу гру", — сказав Шапаренко.