Коментар гравця після чемпіонства.
Вівчаренко, Динамо
18 травня 2025, 20:29
Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко в ефірі Профутбол Digital поділився враженнями від виїзного матчу з Чорноморцем (1:1), в якому наша команда оформила чемпіонство.
"У першу чергу, гордість — за себе, за команду, за вболівальників. Дуже пишаюся, що є частиною цього клубу.
З будь-якою командою доводиться виходити на поле, не думаючи, на якому вона місці перебуває. Тож з приводу цього не думали взагалі.
На всіх стадіонах різна атмосфера, але тут вона для мене особлива, адже я граю вдома. Приїжджати до Одеси завжди приємно, тим паче вперше за три з половиною роки дозволили прийти вболівальникам. Тож це чудово, що нарешті вони тут", — сказав Вівчаренко.
Раніше перемогу в чемпіонаті прокоментував Олександр Шовковський.