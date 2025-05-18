Україна

Коментар гравця після чемпіонства.

Захисник Динамо Костянтин Вівчаренко в ефірі Профутбол Digital поділився враженнями від виїзного матчу з Чорноморцем (1:1), в якому наша команда оформила чемпіонство.

"У першу чергу, гордість — за себе, за команду, за вболівальників. Дуже пишаюся, що є частиною цього клубу.

З будь-якою командою доводиться виходити на поле, не думаючи, на якому вона місці перебуває. Тож з приводу цього не думали взагалі.

На всіх стадіонах різна атмосфера, але тут вона для мене особлива, адже я граю вдома. Приїжджати до Одеси завжди приємно, тим паче вперше за три з половиною роки дозволили прийти вболівальникам. Тож це чудово, що нарешті вони тут", — сказав Вівчаренко.

Раніше перемогу в чемпіонаті прокоментував Олександр Шовковський.