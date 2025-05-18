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Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич — про переможний матч УПЛ з Інгульцем (4:1).

Маріно Пушич, керманич донецького Шахтаря, прокоментував перемогу над Інгульцем (4:1) в передостанньому турі УПЛ.

"Ви знаєте, яким є кінець сезону після перемоги в кубковому фіналі. Залишалося дві гри, і знайти стовідсоткову мотивацію нелегко. Проте я дуже пишаюся хлопцями і тим, що вони сьогодні показали, їх ставленням, характером та, безумовно, нашим стилем гри.

Для мене це навіть більш важливо – як вони ведуть цю гру, як підходять до неї. І вони діяли дуже якісно та професійно, мали багато енергії, показували гарний футбол. Звісно, я дуже радію, що ми перемогли в цьому матчі, бо це в нашому ДНК, ми повинні перемагати постійно.

Як я вже казав, це непросто, бо ми вже завершили сезон, і з досвіду останні зустрічі завжди дуже складні з погляду мотивації, але я дуже пишаюся своїми гравцями й тим, що вони сьогодні зробили.



У попередньому матчі кілька футболістів травмувалися, і це був занадто великий ризик – випускати цих хлопців на всю гру чи зі старту. Адже я знаю, зобов’язаний також піклуватися про футболістів і гарантувати, щоб вони були у формі на майбутнє. Саме тому ми вдалися до ротації, і хлопці, які вийшли на заміну, дуже гарно виступили.

Усі гравці, які виходили на поле, виконали свої завдання на сто відсотків, були сфокусовані й налаштовані перемогти, тож було приємно спостерігати за ними, і я дуже задоволений перемогою та виступом усіх своїх гравців", — сказав Пушич.

Нагадаємо, Шахтар фінішував нижче другого місця вперше за 29 років.