Україна

Коментар тренера після несподіваної поразки в матчі Серії А.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував поразку від Лівого Берега 0:1.

"Команда провела два різних тайми. Першу половину гри ми повністю провалили – гравці не виконали тренерські установки і відповідно не діяли належним чином на полі. Як наслідок, пропустили необов’язковий гол. В другому таймі Рух став грати краще, але, на жаль, не зміг відігратись. Лівому Берегу потрібна була ця перемога і кияни зробили для цього все що могли.

Єгор Клименко зіграв цей матч на дуже хорошому рівні. Він якісний та перспективний голкіпер і думаю, що з часом він виросте у воротаря рівня УПЛ. У нас багато дебютантів цього року. Для того, щоб юнаки могли потрапити в першу команду, їм слід добре проявити себе у команді U-19, також за нас виступали футболісти з Руху-2. Цьогоріч дебютували ті гравці, яких ми вважаємо перспективними і які зможуть виступати у Прем’єр-лізі – це стратегія нашого клубу.

Треба кожен матч грати на перемогу. Звичайно, складно мотивувати футболістів, коли звідусіль звучить, що команда вже виконала своє завдання. Та ми намагаємось зарядити гравців на позитивний результат. І сьогодні я не можу сказати, що хлопцям не вистачало мотивації. І все ж підсвідомо футболісти розуміють, що свої задачі вони вже вирішили. Тренерському штабу залишається зробити все від себе залежне, щоб в останньому матчі сезону гравці вийшли на поле і показали максимум своїх можливостей", — сказав Пономарьов.

Звіт про матч Лівий Берег — Рух читайте на Football.ua.