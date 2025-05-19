Україна

Півзахисник Шахтаря відзначився двома голами у ворота Інгульця, виконавши обіцянку Валерію Бондарю, та зізнався, що мріє дебютувати в національній команді.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував перемогу своєї команди над Інгульцем із рахунком 4:1 та поділився емоціями після оформленого дубля.

За словами футболіста, перший тайм видався непростим, однак у другій половині гри суперник підсів фізично, і "гірники" змогли реалізувати свою перевагу. Бондаренко похвалив Інгулець за прагнення грати у футбол і вміння чинити високий пресинг.

"Щасливий, що вдалося забити двічі. Присвячую дубль рідним і Валері Бондарю — я пообіцяв йому певну кількість голів у сезоні й виконав обіцянку. У нас навіть був спір, і тепер йому не вдасться вийти сухим із води".

Також Бондаренко згадав про чутки навколо його можливого виклику до національної збірної України. Він зізнався, що ще не отримував офіційного запрошення, але мріє про такий шанс.

"Це мрія кожного хлопця, який починає грати у футбол. Якщо викличуть — поїду з радістю!" — підкреслив футболіст.

Нагадаємо, Шахтар фінішував нижче другого місця вперше за 29 років.