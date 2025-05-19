Україна

Гравець представляє "біло-синіх" із літа 2022 року.

Протистояння Чорноморець — Динамо (1:1) у 29-му турі УПЛ-2024/25 був ювілейним для лівого вінгера гостей Владислава Кабаєва, передає офіційний сайт киян.

Динамо — чемпіон України сезону-2024/25

Тепер на рахунку 29-річного українця 100 поєдинків за "біло-синіх" у всіх турнірах. За цей час він відзначився дев'ятьма голами та 11-ма асистами.

Склад столичного клубу Кабаєв поповнив у серпні 2022 року. За даними transfermarkt, тоді Зоря отримала за вихованця Чорноморця 1.2 млн євро.

Контракт Владислава з Динамо розраховано до кінця червня 2026-го.