Україна

Футболіст Динамо висловився після здобуття чемпіонського титулу.

Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв прокоментував виїзний матч чемпіонату України проти одеського Чорноморця, у якому було зафіксовано нічию 1:1, та поділився емоціями від чемпіонства.

"Закінчення матчу вийшло трохи змазаним, бо ми виходили на поле з бажанням перемогти. Щодо першого тайму, вважаю, у суперника шансів не було, а у другому після того, як пропустили, гра у нашому виконанні була не якісна. Та загалом я дуже задоволений, що ми напрацювали на третю зірочку на емблемі та увійшли в історію.

Минулого року, коли ми програли Шахтарю, я казав, що ми повернемося, і усім буде важко – і донеччанам, й іншим командам. Цього сезону ми виконали це завдання, я дуже щасливий, адже приходив у Динамо, щоб стати чемпіоном. Але я ще не вигравав Кубок, та ми не дуже добре зіграли у єврокубках. Хочу знову пообіцяти, що у наступному сезоні ми будемо боротися за Кубок України, а також дуже хочу зіграти набагато краще у єврокубках", — сказав Кабаєв.

Раніше перемогу в чемпіонаті прокоментував Олександр Шовковський.