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Керманич Лівого Берега дав свій коментар після успішного домашнього матчу УПЛ.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак прокоментував звитягу над Рухом (1:0) удома в 29-му турі УПЛ-2024/25.

Спеціаліст проаналізував учорашній (18.05) поєдинок, поділився очікуваннями від наступного та висловився щодо стану здоров'я півзахисника Тараса Галаса і нападника Владислава Войцеховського.

"Провели важкий у фізичному і психологічному плані матч. Видовищним він не був, але ми перемогли. І це найголовніше. Звісно, хочеться кращої і більш впевненої гри. Але найголовніше — це результат. Після першого тайму ми вигравали і хотіли зберегти цей результат. Що б я не говорив гравцям у перерві, на перший план у таких важливих матчах виходять психологія, фізичний стан, впевненість, досвід. Проте часто буває так, що під тиском навіть найбільш досвідчені виконавці помиляються. Сьогодні це було також. Але сьогодні ми витримали та, просто кажучи, відбилися. Тому дуже раді цій перемозі.

Оболонь? Буде гра на результат. І коли йдеться про результат, то гра видовищною зазвичай не буває. Зараз фініш змагань в УПЛ і тривають запеклі матчі. Завдання для всіх одне — вижити!

Щодо Войцеховського і Галаса, які сьогодні не потрапили до заявки, то вони тренувалися протягом тижневого циклу підготовки до Руху. Але в останній момент відчули проблеми зі спиною. Тому ми вирішили не ризикувати цими гравцями. Проходить реабілітацію Астахов, він як завжди позитивний, відновлення йде за планом", — цитує Первака офіційний сайт Лівого Берега.

"Лелеки" йдуть 14-ми в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 26 очок. Наступної п'ятниці, 23 травня, вони гостюватимуть в Оболоні, сподіваючись вирватися із зони перехідних матчів.