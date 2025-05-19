Україна

Дмитро Шастал прокоментував перемогу у 29-му турі УПЛ.

Хавбек Лівого Берега Дмитро Шастал висловився після перемоги в матчі 29-го туру УПЛ проти Руху.

"Головне, що здобули довгоочікувану перемогу.

Щодо забитого м’яча, то я опинився у потрібному місці в потрібний час. У перерві були певні корективи, але в другому таймі точно не хотіли опускатися так низько.

Це був дуже важливий результат, важлива для нас гра, ми давно не перемагали. Можу сказати, що дорожили результатом, тому опускалися трішки нижче.

У матчі з Оболонню не те, що нікуди відступати – треба тільки наступати. Після матчу у роздягальні поводилися досить стримано, адже розуміємо, що ця перемога нічого не варта без позитивного результату у наступній грі", — сказав Шастал.

Лівий Берег має 26 очок після 29 турів та посідає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ.