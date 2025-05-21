Україна

У футболіста перелом фронтальної пазухи.

Захисник ЛНЗ Айді Дайко не зможе допомогти своїй команді у матчі останнього туру УПЛ через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

22-річний албанець отримав травму у боротьбі проти суперника у минулому матчі УПЛ проти Ворскли (0:0).

Після медичного обстеження стало відомо, що у футболіста перелом фронтальної пазухи. На відновлення йому знадобиться близько чотирьох тижнів.

Нинішнього сезону Дайко провів 25 матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

У заключному турі УПЛ ЛНЗ зіграє проти Вереса – гра відбудеться 24 травня. Після 29 турів ЛНЗ посідає 11 місце в УПЛ.