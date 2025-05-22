Легендарний чех пояснив причину провалу "гірників".
Томаш Гюбшман / Фото: ФК Шахтар
22 травня 2025, 16:05
Колишній хавбек Шахтаря Томаш Гюбшман ексклюзивному інтерв'ю Football.ua проаналізував нинішній сезон донеччан.
"Я бачу, що Шахтар перебуває на третьому місці, і останнім часом результати складаються не дуже. Але іноді й світові топклуби стикаються із такими проблемами. Як приклад — Манчестер Сіті цього сезону. Ця команда теж пройшла кризу, в якій результати теж не відповідали їхнім очікуванням.
Що робити? Налаштуватись на наступний сезон, якісно підготуватися, виграти чемпіонство та сказати, що попередній сезон був нещасним випадком", — сказав Гюбшман.
Томаш Гюбшман: Наступного сезону Шахтар має якісно підготуватися та назвати цей сезон нещасним випадком