Україна

Легендарний чех пояснив причину провалу "гірників".

Колишній хавбек Шахтаря Томаш Гюбшман ексклюзивному інтерв'ю Football.ua проаналізував нинішній сезон донеччан.

"Я бачу, що Шахтар перебуває на третьому місці, і останнім часом результати складаються не дуже. Але іноді й світові топклуби стикаються із такими проблемами. Як приклад — Манчестер Сіті цього сезону. Ця команда теж пройшла кризу, в якій результати теж не відповідали їхнім очікуванням.

Що робити? Налаштуватись на наступний сезон, якісно підготуватися, виграти чемпіонство та сказати, що попередній сезон був нещасним випадком", — сказав Гюбшман.

Томаш Гюбшман: Наступного сезону Шахтар має якісно підготуватися та назвати цей сезон нещасним випадком