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Легендарний півзахисник донецького Шахтаря та збірної Чехії дав ексклюзивне інтерв'ю Football.ua.

Колишній хавбек Шахтаря Томаш Гюбшман ексклюзивному інтерв'ю Football.ua розповів, які матчі за "помаранчево-чорних" йому запам'ятались найбільше.

"Окремо тут стоять дві гри у півфіналі Кубка УЄФА-2008/2009. Це щось особливе: дві великі команди з українського чемпіонату зустрічаються у півфіналі Кубка УЄФА, другого за значущістю європейського клубного турніру. Те, що це сталося, яскраво демонструвало найвищий рівень чемпіонату України в ті роки. Не буває так часто, щоб Динамо та Шахтар грали у півфіналі такого турніру. Так само як і в Чехії, рідко можна побачити, щоб Спарта і Славія зустрічалися на такій стадії в Лізі Європи або Лізі конференцій.

Тож ті матчі мені й запам'яталися. Ми дуже часто зустрічалися з Динамо, було багато боротьби на полі та вболівальники створювали гарну атмосферу на цих матчах. Було відчуття, що люди набагато більше цікавилися футболом. Але коли ми зустрілися у Кубку УЄФА, для мене стояло лише одне завдання: виграти цю дуель у єврокубках. Важко було б зазнати поразки від Динамо у півфіналі Кубка УЄФА. Особливо, коли ми пройшли Тоттенгем, ЦСКА та Марсель. Я б складно переживав, якби після цих перемог ми не змогли б пройти команду, яку добре знали за внутрішнім чемпіонатом", — сказав Гюбшман.

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