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Віталій Пономарьов поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч заключного туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

"Ми незадоволені результатом гри з Лівим Берегом. Команда абсолютно не виконала установку в першому таймі – те, над чим ми працювали весь попередній тиждень. В другому таймі Рух мав перевагу, але не зміг нею скористатись – нам не вдалося забити гол.

Єгор Клименко якісно дебютував у матчі з Лівим Берегом. Він хороший голкіпер і я переконаний, що Єгор ще заявить про себе на рівні УПЛ. І станеться це досить скоро, адже Клименко – перспективний воротар. Йому потрібно буде дати шанс отримати необхідний досвід.

Попереду в нас цікавий поєдинок з Шахтарем – одним із грандів українського футболу. На цей матч команду не треба додатково налаштовувати – хлопці будуть вмотивовані показати себе на рівні такого суперника і грати у якісний футбол. Тренерський штаб лише наголошує, що треба самовіддано грати в кожному матчі, незалежно від того, чи виконані задачі, чи ні. Рух налаштований дати бій донеччанам.

Підсумки сезону будемо робити після останнього матчу. Зараз лише можу сказати, що ця кампанія була не зовсім однозначною. І це не лише через перебудову команди в середині сезону, а й через те, що Рух демонстрував різну гру. Були якісні матчі, але вистачало і невдалих ігор, особливо на старті цієї весни, коли нас покинула низка ключових гравців і ми награвали новий склад – потрібен був час на перебудову. Щоб хлопці, які мали менше ігрової практики, стали отримувати необхідний досвід.

Загалом ми провели не найкраще друге коло, але під кінець чемпіонату стали регулярно набирати очки. Тож повторюсь, що відчуття неоднозначні, але невдалим цей сезон для Руху не був", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Рух — Шахтар пройде у суботу, 24 травня, о 15:30 за Києвом.