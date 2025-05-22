Україна: Друга ліга

Чернігівський клуб відмовився грати зі Скалою 1911, яка запропонувала замінити розформований Рух-2.

Професійна футбольна ліга України ухвалила остаточне рішення щодо долі матчу за третє місце у Другій лізі чемпіонату України сезону-2024/25. Поєдинок між Черніговом і Рухом-2 не відбудеться, оскільки львівський клуб офіційно припинив своє існування.

Після цього клуб Скала 1911, що фінішував одразу після Руху-2, запропонував свою участь у плей-оф, однак ФК Чернігів відмовився виходити на поле з новим суперником.

"Визнати матчі етапу плей-офф за третє місце Другої ліги сезону-2024/25 (23.05.2025 та 30.05.2025) між Чернігів та Рух-2 Львів такими, що не відбулися, на підставі звернення ФК Рух Львів про відмову від участі у матчах плей-оф", — повідомили на сайті ПФЛ.

Серед варіантів вирішення ситуації розглядалися або участь Скали 1911, або проведення додаткового плей-оф для визначення нового суперника Чернігова. Обидва варіанти не знайшли підтримки серед членів ПФЛ.

Нагадаємо, в останньому матчі УПЛ Лівий Берег переміг Рух.