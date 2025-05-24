Україна

Колишньому захиснику та півзахиснику київського Динамо було 67 років. Клуб повідомив сумну звістку про смерть легенди радянського футболу.

На 68-му році життя не стало Олександра Бережного, колишнього гравця київського Динамо та збірної СРСР. Про смерть ветерана повідомила пресслужба клубу.

Олександр Бережний грав на позиції захисника та півзахисника, і залишив помітний слід в історії українського та радянського футболу. У складі Динамо він став чемпіоном СРСР у 1977 році та здобув Кубок СРСР у 1978-му.

У його активі — 14 матчів за національну збірну СРСР, а також перемога на молодіжному чемпіонаті Європи 1976 року. Після завершення професійної кар’єри Бережний присвятив себе роботі з юними футболістами, тренуючи в одній із київських ДЮСШ.

Раніше повідомлялось, що помер чемпіон світу-1978 Луїс Гальван.