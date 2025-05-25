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Керманич Колоса прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Напередодні ковалівський Колос зіграв унічию проти київського Динамо в тридцятому турі української Прем’єр-ліги на полі суперників.

Динамо Київ — Колос 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "чорно-білих" Руслан Костишин поділився враженнями від виступів команди.

"Як сказав наш Санич — усього лише нічия. Але гріх жалітись, гарна гра — програючи зрівняли рахунок, могли ще і виграти.

У другому таймі у Динамо не було жодного моменту, не враховучи дальнього удару Бражка. Думаю, ми переконливо грали у другому таймі. Команда заслуговувала і на нічию, і навіть на більше.

Якщо вже казати відверто, то я не очікував що ми так багато очок наберемо. Я просто йшов до Колоса, вертався додому, вертався до своєї команди, і намагався робити все якнайкраще.

Звісно, воно неочікувано було набрати такий хід, і так виглядати переконливо. І ми не програли жодному лідеру чемпіонату. Хлопці молодці, вони перебудувались, вони повірили, почали тренуватись інакше. І ставитись до роботи по-іншому. Зараз вони якісно почали ставитись до тренувального процесу, і це дало свої плоди.

У мене не було ніякої домовленості з президентом. Я прийшов і почав працювати. Поки президент не скаже "до побачення", я нікуди з Колосу не піду. Я повернувся до роботи 10 березня, а кінцевої дати немає. У мене є дата початку контракту з Колосом, а дату кінця буде визначати президент", — заявив український виконавець.

Ковалівський Колос завершив сезон на дев’ятому місці із 36 очками.