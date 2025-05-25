Україна

Наставник Олександрії поділився своїми думками після останньої гри сезону в УПЛ.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував нічийний результат у матчі 30 туру УПЛ проти одеського Чорноморця (0:0).

"Ми дали можливість нашим хлопцям, які менше були задіяні, показати себе в грі і більше того, подякувати їм за те, що вони давали конкуренцію тим хлопцям, які більше грали. Хочу сказати, що вони нічим не зіпсували матч, вони хотіли перемоги. Але, вважаю, така бойова гра – не як останній матч, який вже нічого не вирішує, а кожна команда хотіла перемогти. Тому думаю, що для глядачів вийшов дуже добрий матч.

У нас Сергій був віцекапітаном. Коли немає на полі Ковальця, то Шевченко перший, потім Логінов. Тому ця пов’язка дісталася йому по сходинках.

Дебют Симона Галояна? У нього все попереду. Дуже талановитий хлопець. Потрібно багато ще працювати над розумінням, але, вважаю, так, як він ставиться до себе, то якщо він буде продовжувати це робити, то все в нього буде добре.

Поки що ніякої інформації про майбутнє немає. Так, у мене є чинний контракт до 30 червня. Зараз, думаю, якраз буде час. Завтра буде нагородження команди, ми обов’язково будемо бачитися з президентом та приймати якісь рішення. На даний час нічим вас не порадую", — сказав Ротань в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Олександрія.