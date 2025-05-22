Україна: Перша ліга

Чернігів зобов'язали провести матч за місце у Першій лізі.

Виконавчий комітет УАФ ухвалив рішення провести матч за право участі у поєдинках етапу плей-оф за третє місце у Другій лізі у сезоні-2024/25. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Таким чином, у плей-оф зіграють Скала 1911 та київський Локомотив, які посіли треті місця у своїх групах Другої ліги. Матч пройде 26 травня о 13:00 у Борисполі на стадіоні Колос.

Переможець цієї пари зіграє у перехідному матчі за право виступати у Першій лізі наступного сезону проти Чернігова.

Раніше ПФЛ повідомила, що Рух-2 знявся з чемпіонату, через що Чернігів залишився без суперника. ПФЛ визначила матч як такий, що не відбувся. Саме вони мали зіграти перехідний матч.