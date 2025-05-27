Україна

Гендиректор "гірників" висловився про вибір нового головного тренера.

Напередодні донецький Шахтар офіційно оголосив про призначення Арди Турана на посаду головного тренера першої команди, де він замінив Маріно Пушича.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін поділився враженнями від підписання контракт із турецьким фахівцем до літа 2027 року.

"Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті.

Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені", — цитує слова Палкіна пресслужба Шахтаря.

Шлях тренера Арда Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши клуб Першої ліги Туреччини Еюпспор (Стамбул). За підсумками сезону-2023/24 привів команду до перемоги в турнірі та вивів її до турецької Суперліги. У сезоні-2024/25 разом з Еюпспором посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.