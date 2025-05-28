Україна

Оцінюємо підписання "гірниками" перспективного фахівця.

У тому, що боснійський фахівець Маріно Пушич має залишити донецький Шахтар за підсумками цього сезону розвіялись сумніви приблизно тоді, коли стало зрозуміло, що "гірники" наближаються до найгіршого за понад 20 останніх років результатів у чемпіонаті. Зрештою, рішення було ухвалене керівництвом, нас про нього сповістили одразу після останнього матчу сезону для донеччан проти львівського Руху (1:1), а отже питанням часу залишався момент, коли клуб оголосить ім’я наступника Пушича.

Власне, і тут секретів залишалось небагато — головного тренера турецького Еюпспора Арду Турана "вели" доволі довго, і коли вже в пресі з’явилась інформація, що особисто легендарний Тарас Степаненко, колишній капітан Шахтаря та нинішній футболіст стамбульського колективу, збирав досьє та цього фахівця, то стало зрозуміло, що інтерес "гірників" у його підписанні цілком конкретний і залишалось лише погодити умови співпраці.

Зрештою, ця доволі звична трансферна історія, яка насправді розтягнулась не на один чи два місяці, завершилась напередодні офіційним оголошення про трансфер у доволі ефектному стилі на фасаді одного з численних ТРЦ столиці.

Ефектно. Та чи буде ефективно?

Шахтар, що стало очевидно чи не для всіх проти такого сезону, потребує коригувань курсу власного розвитку. Проте клуб знову на цій стежині грає з вогнем — у Пушича до приходу на посаду на чолі донецького колективу був повноцінний тренерський досвід тривалістю лише в 42 матчі на чолі Твенте та робота з Арне Слотом у Феєнорді та АЗ в якості асистента, і це в 53 роки. У Арди в його 38 — лише 84 матчі, серед яких трохи більше половини в другому за силою дивізіоні рідної Туреччини. Це не багато.

Але те, як дебютував Туран на керівній посаді в Першій лізі свого часу, дійсно вражало. На тренерську посаду на чолі Еюпспора він увійшов неначе Моурінью до Фенербахче — одразу декламував, що хоче "раз і назавжди" змінити турецький футбол, " показавши тренерам, що якщо вони зосередяться на грі, то можуть стати великими". Як ми бачили цього року на прикладі того ж таки Жозе, у Туреччині дійсно керманичі подекуди справами на полі опікуються значно менше, аніж довкола нього. Але це можна списати на особливості місцевого клімату.

Далі від "футбольного Ататюрка-початківця" ми почули тези про те, що він "хоче побудувати команду, яка зможе грати у володіння м‘ячем, як Манчестер Сіті" та провадити стратегію, яка працюватиме в довгостроковій перспективі — на 5 років уперед". Це все стосувалось ще першолігового Еюпспора, але цілком пасуватиме й нашій "східноєвропейській Барселоні", як свого часу називали Шахтар ще до здобуття Кубка УЄФА.

Важко щось сказати про рівень гри у другому дивізіоні Туреччини, як і про Суперлігу власне, звичайному українському футбольному вболівальнику, але в першому ж сезоні за Турана Еюпспор піднявся до "елітного" дивізіону, а нині фінішував перед межею зони єврокубків на шостій сходинці з п’ятьма поразками в останніх шести матчах. Буде не надто несподіваним зробити припущення, що десь на початку цієї серії всередині команди вже все зрозуміли про майбутнє їхнього тренера.

І тут 38-річний фахівець із своїми сміливими ідеями стрибає в невідоме на вже більш високому рівні. До Шахтаря він приходить на тлі для всіх очевидних проблем із захистом у "гірників", яким Пушич так і не зміг дати раду, а також досі неприборканій атакувальній міці, яка хоч і забезпечила найбільшу кількість голів в УПЛ у цьому сезоні, але здобуттю чемпіонства це не надто допомогло.

Туран може допомогти вирішити обидві ці нагальні проблеми. У будь-якому випадку, це виходить із його власних численних інтерв’ю великим ресурсам типу Coaches‘ Voice чи The Athletic там тренер говорить чимало про своє бачення, яке, переважно, побудовано на досвіді ігрової кар’єри. Не важко здогадатись, що для всього на всього 38-річного тренера він є дуже свіжим.

І тут варто пригадати, хто такий Туран-футболіст. Колишній гравець мадридського Атлетіко та каталонської Барселони й випускник юнацьких команд Галатасарая. А отже про те, що таке гра в захисті та атаці йому не треба зайвий раз розповідати. Коли в тебе "на вухах" цілодобово кілька років поспіль сиділи "Чоло" Сімеоне та фіналіст цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА на чолі Парі Сен-Жермен Луїс Енріке, ці знання приходять якось самі по собі.

Що характерним було для Турана-футболіста за часи ігрової кар’єри, так це те, що йому ніби завжди було 38 у контексті зрілості футбольної думки. Ну й характер "турецький" там теж нікуди не подівся. Хтось казав, що Пушич "занадто м’який" тренер для цього молодого (а там справді друга за юністю команда УПЛ, після Руху, що де в чому шокує) Шахтаря, що ж, тепер "гірникам" може стати менш комфортно в "теплій ванні". Якщо така взагалі мала місце, бо були й чутки проти "Паріно Мушича" (за аналогією з "Ледом Тассо" з відомого серіалу).

Туран так і говорить — "захист від Сімеоне, атака — від Луїса Енріке". А ще говорить про "важливість процесу навчання для футболістів". Якщо складати все, про що говорили керівники Шахтаря останніми роками, докупи, то ста зрозуміло, за рахунок чого цей тренер "продав" себе "гірникам". Вони власне й перебувають у пошуках тренера, який розмірковує подібними категоріями.

"Невеликим мінусом було те, що я був дуже агресивним". Ха! Ардо, так це буде вам радше плюсом у розташуванні донеччан, бо вони мають бути злими після втрати чемпіонського титулу, і давати їм тренера із "заспокійливим" зараз було б найгіршим рішенням із можливих. "М’який Арда — це вже не Арда", — якщо це не додатковий пункт у контракті цього керманича, то тоді про що ми взагалі говоримо?

"Бігти та боротися більше, аніж суперники", — це від Сімеоне. "Тренери зазвичай зосереджуються на першій і другій зонах поля, залишаючи третю зону — фінальну третину на креатив гравців", — це від Пушича , ні не від нього, а від Луїса Енріке, але оскільки концепція гри попереду не зміниться, то це має бути тим самим "пряником" для яскравої групи атаки Шахтаря. Звичайно, після "батога" у вигляді роботи по всьому полю, а не як прийдеться, або тільки у надважливих матчах, як було цього сезону (і то — не завжди).

"Енріке — це геній. Понад усе, як на мене, – у використанні "вісімок" і фулбеків в атаці", — казка для Педріньйо Азеведо, Вінісіуса Тобіаса, Артема Бондаренка й… Георгія Судакова взагалі-то, але ми всі розуміємо, що лідер сучасного Шахтаря вже однією ногою стоїть за межами УПЛ. Де саме — питання не для цього матеріалу. Але досвід роботи з Ардою йому, вочевидь, зайшов би.

"Ми були командою з найбільшим володінням м’ячем і з найбільшим кілометражем у Першій лізі", — тут Туран теж не завищує власні здобутки — там у Еюпспора в сезоні були взагалі якісь божевільні показники та першість за всіма можливими рейтингами із пристойним відривом від конкурентів. У Суперлізі, певна річ, справи пішли де в чому не настільки успішно, але фінішувала команда одразу після найбагатших та найбільш відомих клубів країни, тож концепція загалом зіграла їй на користь. Склад у Арди при цьому був на 25,68 млн євро. У Шахтаря — "всього на всього" в понад шість разів дорожчий. Є, де розгулятись тренерській думці.

Ми вже вказували на те, що Арда — запальний, і в цьому було достатньо приводів переконатись за ходом його кар’єри футболіста. Але він і відвертий до своїх підопічних: "Одне я вам точно обіцяю: я ніколи не буду вам брехати". Із іншого боку, вимогливим цей керманич також є, тож "гірникам" доведеться призвичаюватись нальоту.

Із іншого боку, керівництво Шахтаря само казало: "краще програти красиво, ніж виграти некрасиво". Еюпспор Турана поступався мастодонтам Суперліги за ресурсними показниками та, очевидно, якістю виконавців, але все одно грав у відкритий шалений футбол. Донеччани тим часом випереджають в УПЛ будь-якого конкурента, тож у цьому випадку це дійсно може виявитись гра з вогнем, бо наші команди навпаки грають від суперника, і коли той захоплюється власною "винятковістю", можуть дуже жорстко покарати.

Зрештою, можемо підсумувати — цей тренер не стане ламати "одвічні" принципи футболу Шахтаря, як це свого часу намагався зробити Паулу Фонсека з його спробами перебудувати команду на гру в два форварди, які зрештою зазнали невдачі. "Гірники" будуть продовжувати грати 4-3-3, 4-1-4-1 у так званому білдапі, а оборонятись спробують уже за "туранівськими" принципами 4-4-2. Із високою лінією захисту, як і за Пушича, що його частково й погубило в плані здобуття результату, бо "раптово" більшість команд нашої ліги навчились якісно контратакувати. Як Колос, наприклад. Здається, за такого варіанту ми бачимо просто роботу над помилками із "надто м’яким тренером" від керівництва "гірників".

Із нового — Шахтар має почати шалено пресингувати та загалом тиснути на суперника. У Турана 4-4-2 в обороні не відступають до власного штрафного, а перетворюються на якісь умовні 3-5-2, і швидко повертають собі м’яч на чужій половині. Або тиснуть із шістьма гравцями попереду взагалі перед штрафним суперника.

Але є ще один момент, який має непокоїти всіх у Шахтарі. "Гірники", як ми вже зазначали, — друга за юністю команда в УПЛ. Еюпспор — друга найстарша в Суперлізі, де Тарас Степаненко ще й не найстарший у свої 35 років. Є ще той самий фланговий захисник Джанер Еркін. А отже досвіду роботи з молоддю у Турана не надто й багато.

Із призначенням Патріка ван Леувена в ролі "поганого копа" свого часу донеччани сильно помилились, але нідерландець сам і побудував те, що нині ми знаємо, як академію цього клубу. Цього ж разу Шахтар підписав тренера з палким турецьким серцем, знову без великого досвіду роботи на такому рівні, але з концепцією, яка має цілком пасувати клубу. І з шаленими амбіціями. Проте й із дуже значними очікуваннями від уболівальниками після провального сезону в чемпіонаті та з перспективою вже на другому тижні липня грати надзвичайно відповідальну кваліфікацію до Ліги Європи.

Туран, вочевидь, довго обмірковував цей виклик. І якщо він із ним упорається, десь потім, за дві-три декади, ми з вами зможемо сказати, що в УПЛ зростав великий майстер тренерської справи. Арда був "тренером" ще під час ігрової кар’єри, а в Еюпспорі продемонстрував, що перші його нариси бачення гри у футбол скоріше працюють, аніж ні. Але це буде для нього вже геть інший рівень іспиту.