Україна

Львівська команда планує провести два етапи підготовки.

Футболісти Карпат розпочнуть підготовку до сезону-2025/26 вже 9 червня. На першому етапі гравці виконуватимуть вправи на силову та бігову роботу дистанційно, під пильним контролем тренерського штабу.

24 червня команда збереться на клубній базі у Бартатові, де пройде перший повноцінний підготовчий збір. Він триватиме до 5 липня.

Вже 8 липня львів’яни вирушать до Австрії, де проведуть другий, основний етап підготовки до сезону. Австрійські збори триватимуть до 25 липня. У цей період Карпати запланували сім товариських матчів — точні дати та суперники будуть повідомлені пізніше.

Новий сезон Української Прем’єр-ліги стартує на початку серпня.