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Василь Баранов поділився своїми думками після гри з полтавцями.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував поразку своєї команди у першому матчі плей-оф за місце в УПЛ проти Ворскли (1:2).

"Перша гра для нас на такій стадії, у багатьох хлопців ще немає досвіду таких ігор. Ми вийшли на перший тайм, і десь різниця в класі між Першою лігою та УПЛ відчувалася, десь хлопці затремтіли. Хоча ми говорили, що треба витримати перші 15-20 хвилин – і буде потім покращуватися. Але видно було, що вони програли дуже багато єдиноборств, силової боротьби в першу чергу. Ми дуже легко втрачали м’ячі, дві-три передачі – і втрата. Була нервозність.

Так, пропустили голи зі стандартів. Казали, що сьогодні будуть стандарти, погодні умови, дощ. Мали пару можливостей вийти в контратаку, не пощастило в першому моменті. Але потім у перерві заспокоїли хлопців, сказали, що все, треба виходити грати. Я не сумнівався, що в нас буде зашкалювати бажання. Ми бігли, пресингували, ми хотіли – і отримали винагороду в якийсь момент. Забили, створювали ще тиск. Можливо, суперник і по рахунку грав, не знаю

Але я хлопцям сказав: "Ми граємо для вболівальників у першу чергу, і я задоволений тим, як ми зіграли". З будь-яким суперником потрібно виходити грати на перемогу. Так, сьогодні програли, але по емоціях, по накалу вболівальники, думаю, задоволені були.

Десь не вистачає нам якості, але як я сказав, жодній команді з нами легко не буде. Ми зіграли, як то кажуть, лише перший тайм. Сподіваюся, в другій грі будемо вже більш спокійними. Нічого страшного, будемо покращуватися за цей короткий термін. Зараз головне – відновитися психологічно в першу чергу, і фізично тим, хто зіграв. Від нас буде така ж яскрава гра в атаку, буде бажання – а там уже подивимося, як воно буде.

Заміни одразу після перерви? У Шершня була жовта картка. Замість нього вийшов Сердюк – дуже гарно зіграв, проявив свої бійцівські якості, виграв усю боротьбу, все повигризав у Кане. Він навіть підсилив нашу гру проти м'яча. По Сторчоусу – так, він десь потрапив у гру. Він ще не може після травми знайти себе, це ще не той Сторчоус, який був восени, віддавав, забивав. Десь, можливо підтримки від опорних не було, дуже багато браку, Він – залежний гравець, позиція десятки, до нього повинні доходити м’ячі. Але ми, думаю, вгадали з тим, що зробили ці заміни. Хлопці вийшли та додали. Тільки хотілося дотиснути.

Це перший рік моєї роботи з дорослими на професійному рівні, я отримую якийсь досвід. Всі знання, які в мене є, я передаю хлопцям. Я так само розвиваюся з хлопцями, з клубом. Ми створюємо афішу для нашого селища, для Чернігівщини, для цього краю. Сподіваюся, ми будемо тільки покращуватися з кожною грою, і спортивні результати теж будуть покращуватися", — сказав Баранов в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кудрівка — Ворскла.