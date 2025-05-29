Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 29 травня 2025 року.

Полтавська Ворскла виграла перший перехідний матч плей-оф за місце в УПЛ на сезон-2025/26, обігравши Кудрівку (2:1).

Команда Юрія Максимова відкрила рахунок у середині першого тайму зусиллями Деніса Ндукве, після чого на 39 хвилині перевагу "полтавчан" подвоїв Євген Павлюк.

Однак Кудрівка зберегла дуель відкритою, забивши на 83 хвилині завдяки влучному удару Олександра Козака.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кудрівка — Ворскла у рамках першого матчу плей-оф за місце в УПЛ на сезон-2025/26:

Кудрівка — Ворскла 1:2

Голи: Козак, 83 — Ндукве, 23, Павлюк, 39.

Кудрівка: Яшков — Гагун, Потімков, Шершень (Сердюк, 46), Мельничук — Матвєєв (Вечурко, 61), Думанюк — Козак, Сторчоус (Литовченко, 46), Рогозинський (Світюха, 68) — Легостаєв (Андрущенко, 80).

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук, Павлюк, Бацула — Скляр, Челядін (Нестеренко, 67) — Кане, Кулач (Малиш, 60), Салабай — Ндукве (Пасіч, 85).

Попередження: Шершень, Потімков, Думанюк.