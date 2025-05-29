Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 29 травня 2025 року.

Харківський Металіст 1925 в гостях здобув перемогу у першому перехідному матчі за місце в УПЛ на сезон-2025/26, мінімально обігравши Лівий Берег (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на 38 хвилині, а його автором став Арі Моура.

Гра у відповідь пройде 1 червня. В іншому матчі за місце в УПЛ полтавська Ворскла обіграла Кудрівку (2:1).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лівий Берег — Металіст 1925 у рамках першого матчу плей-оф за місце в УПЛ на сезон-2025/26:

Лівий Берег — Металіст 1925 0:1

Гол: Арі, 38.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Сіднней — Дедух, Косовський (Приходько, 79) — Шастал (Галас, 70), Дієго (Синиця, 46), М. Когут (Войцеховський, 64) — Різник (Сухоручко, 46).

Металіст 1925: Варакута — Капінус, Салюк, Снурніцин, Кравець (Чорноморець, 57) — Юрченко (Литвиненко, 74), Мафвента, Калітвінцев (Чурко, 64) — Арі, Мба (Бугай, 74), Рашиця (Гаджиєв, 74).

Попередження: Сіднней, Галас, Банада — Арі, Варакута.