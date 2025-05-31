Україна

Фахівець вирішив не продовжувати контракт з клубом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб покине команду цього літа. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контракт з 59-річним українським фахівцем закінчується 30 червня і сам тренер ухвалив рішення не продовжувати його.

Нагадаємо, Вернидуб очолював криворізький клуб з літа 2022 року. За цей час Кривбас провів 96 матчів, з яких 42 перемоги, 19 нічиїх та 35 поразок. Статистика м'ячів – 114:98.

За цей час Кривбас взяв бронзу у сезоні-2023/24 та вийшов у єврокубки вперше за 24 роки. Сам Вернидуб став найкращим тренером УПЛ за підсумками 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Кривбас попрощався з Сосою.