Фахівець вирішив не продовжувати контракт з клубом.
Юрій Вернидуб, ФК Кривбас
31 травня 2025, 21:25
Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб покине команду цього літа. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Контракт з 59-річним українським фахівцем закінчується 30 червня і сам тренер ухвалив рішення не продовжувати його.
Нагадаємо, Вернидуб очолював криворізький клуб з літа 2022 року. За цей час Кривбас провів 96 матчів, з яких 42 перемоги, 19 нічиїх та 35 поразок. Статистика м'ячів – 114:98.
За цей час Кривбас взяв бронзу у сезоні-2023/24 та вийшов у єврокубки вперше за 24 роки. Сам Вернидуб став найкращим тренером УПЛ за підсумками 2023 року.
Раніше повідомлялося, що Кривбас попрощався з Сосою.