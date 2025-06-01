Україна

Троє ключових гравців покидають клуб після кількох сезонів виступів у складі містян.

Футбольний клуб Олександрія офіційно повідомив про завершення співпраці з трьома гравцями — Іваном Калюжним, Юрієм Копиною та Сергієм Логіновим. Причиною стало завершення терміну їхніх контрактів.

Іван Калюжний приєднався до Олександрії у лютому 2021 року та дебютував у матчі проти Маріуполя. Загалом він провів шістдесят чотири поєдинки у чемпіонаті України, де забив чотири м’ячі, а також відіграв два матчі в Кубку України. У складі клубу Калюжний дебютував і за національну збірну України. Загалом він провів шість поєдинків за синьо-жовтих.

Юрій Копина дебютував за Олександрію у серпні 2021 року у грі з донецьким Шахтарем. За цей час він відіграв 63 матчі в УПЛ, де забив один гол, а також провів п’ять поєдинків у Кубку України, у яких відзначився ще одним м’ячем.

Сергій Логінов приєднався до клубу у лютому 2023 року. Його дебют відбувся у домашньому матчі проти Металіста 1925. У чемпіонаті України він провів тридцять сім матчів, забивши два голи, та ще два поєдинки — у Кубку України.

Клуб подякував усім трьом гравцям за відданість, професіоналізм та внесок у розвиток команди, побажавши успіхів у подальшій кар'єрі.