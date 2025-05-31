Україна

Руслан Ротань вже очолив житомирське Полісся.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань попрощався зі своїм колишнім клубом – Олександрією.

"Два з половиною роки. 891 день. 81 матч. Ви назавжди залишитеся для мене першою тренерської любовʼю на клубному рівні.

Ми створили неймовірний колектив. Створили всі разом — починаючи з президента клубу, який був завжди поруч і робив в цей складний час все від себе залежне, щоб команда почувалася комфортно.

Я дякую кожному, хто був поруч і наполегливо працював. Дякую керівникам за терпіння, а персоналу за відданість своїй справі.

Окремо хочу подякувати хлопцям, ви — приклад професіоналізму і наполегливої праці. Слово "команда" говорить саме за себе. Ми вірили в вас, а ви повірили нам, і ніхто ні в кому не розчарувався.

Це був складний крок, але прийшов час піти окремими шляхами. Піти з любовʼю у серці. Дякую тобі за все, моя Олександрія", — написав Ротань у своєму Instagram.

За підсумками сезону Олександрія фінішувала на другому місці в УПЛ, поступившись Динамо, але випередивши Шахтар. Полісся посіло четверте місце, потрапивши до єврокубків.