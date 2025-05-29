Під керівництвом 43-річного тренера клуб здобув перші срібні нагороди в історії УПЛ.
Руслан Ротань, Олександрія
29 травня 2025, 16:31
Олександрія офіційно оголосила про завершення співпраці з головним тренером Русланом Ротанем.
Спеціаліст очолив команду на початку 2023 року та за два сезони зміг вивести клуб на новий рівень, закріпивши успіх срібними медалями чемпіонату України – вперше в історії Олександрії.
Футбольний клуб подякував Руслану Петровичу за визначний внесок у розвиток команди та побажав йому нових професійних здобутків.
Раніше повідомлялось, що Ковалець став найкращим бомбардиром Олександрії в УПЛ.