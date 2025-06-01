Україна

Гравець Кривбасу вибув на тривалий термін.

Генеральний директор Кривбасу Володимир Баєнко розповів про період відновлення захисника команди Івана Дібанго, який через травму переніс операцію в середині травня.

"Іван десять днів тому переніс операцію. Вона проходила у Фінляндії, бо саме там працює провідний фахівець з операцій на передніх хрестоподібних зв’язках — лікар, який співпрацює з такими клубами, як Рома і Лаціо.

Терміни повернення Івана — орієнтовно від чотирьох до шести місяців. Наразі він проходить реабілітацію вдома. Після завершення цього етапу він приєднається до команди на зборах за кордоном, де буде працювати з нашими реабілітологами.

За найкращим прогнозом Іван може повернутися на поле десь у вересні. Ми всі дуже сподіваємося, що завдяки швидкій реакції і тому, що обрали найкращого лікаря, він відновиться навіть краще, ніж був раніше", — сказав Баєнко.

У цьому сезоні на рахунку Дібанго 23 матчі (1807 хвилин) та три гольові передачі.